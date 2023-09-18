В Москве стартовал фестиваль "От маленьких побед - к большим достижениям"

Подать заявку для участия можно до 20 сентября

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Спортивный фестиваль "От маленьких побед - к большим достижениям" стартовал в Москве, в программе для школьников есть челночный бег, собирание пазлов и метание колец. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"В столице стартовал фестиваль "От маленьких побед - к большим достижениям". Принять в нем участие могут команды дошкольников, состоящие из четырех мальчиков и четырех девочек, также можно включить в заявку еще четырех запасных игроков. Всего от одной образовательной организации допускается не более двух команд", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что для участия педагог должен подать заявку через информационный сервис Московского центра воспитательных практик до 20 сентября. Фестиваль состоит из двух этапов. Первый - дистанционный, он проходит в сентябре на уличных спортивных площадках образовательных организаций. Во время состязаний организаторы фотографируют и снимают на видео, как команды, используя маршрутный лист, ищут спортивный инвентарь для выполнения заданий и проходят испытания. Полученные материалы далее отправляют организаторам фестиваля.

Команда, потратившая меньше всех времени на прохождение испытаний, объявляется победителем и становится участником финала, который пройдет с 30 сентября по 1 октября на спортивной площадке школы №1505. На финальном этапе программа фестиваля будет представлена из пяти спортивных станций: "Челночный бег", "Собери башню", "Кольцеброс", "Собери пазл" и "Эстафета с препятствиями". Команды, занявшие призовые места, наградят кубками, дипломами, медалями и сувенирами.

"Фестиваль "От маленьких побед - к большим достижениям" организует Московский центр воспитательных практик департамента образования и науки города Москвы. Участие столичных школьников в спортивных мероприятиях способствует их гармоничному развитию и соответствует задачам проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование", - добавили в пресс-службе.