18 сентября, 15:44

Премии за достижения в педагогической деятельности получат 1 250 российских учителей

Выплата осуществляется из федерального бюджета и не облагается налогом

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Премии в 200 тыс. рублей за достижения в педагогической деятельности получат 1 250 российских учителей, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

"В 2023 году, объявленном указом президента России Годом педагога и наставника, выросло число учителей, получающих премии за достижения в педагогической деятельности, - денежного поощрения в размере 200 тыс. рублей удостоены 1 250 педагогов из разных регионов России. Выплата премий осуществляется из федерального бюджета и не облагается налогом", - говорится в сообщении.

Уточняется, что премии лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности присуждаются ежегодно ко Дню учителя. 

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