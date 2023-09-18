В Липецкой области выявили рост заболеваемости ОРВИ среди населения на 38,4% за неделю

Медики призвали жителей региона сделать прививку против гриппа до начала эпидемического сезона

ТАСС, 18 сентября. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями (ОРВИ) выросла за неделю в Липецкой области на 38,4% среди населения, медики выявили почти 5,6 тыс. новых случаев ОРВИ. Также почти на 23,8% выросло число заболевших ковидом, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по региону.

"Зарегистрирован рост заболеваемости COVID-19 на 23,8% - 26 случаев, показатель составил 0,23 на 10 тыс. населения, и ОРВИ на 38,3% - 5 573 случая, показатель 49,5 на 10 тыс. населения. Среди заболевших дети в возрасте до 14 лет составляют 58,9%. Случаев гриппа не выявлено", - говорится в сообщении.

По данным областного Роспотребнадзора, такой прирост зафиксирован за 37 неделю с начала года, наибольшее число заболевших ОРВИ медики выявили в Липецке - более 3,4 тыс. человек, прирост составил 22,8% к уровню прошлой недели. Как уточняется в сообщении, в регионе распространены риновирусы (30% от общего числа исследованных материалов), микоплазма пневмонии - 22%, парагрипп - 18,4%, бокавирусы - 15%. Медики призывают жителей региона сделать прививку против гриппа до начала эпидемического сезона, лучше всего в сентябре - ноябре, чтобы сдержать интенсивность сезонного подъема заболеваемости на неэпидемическом уровне и предотвратить летальные исходы.