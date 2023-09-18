В Астрахани открылся Каспийский медиафорум, получивший статус федерального мероприятия

Главной темой форума стала общественная дипломатия и социальные медиа как фактор сближения народов

АСТРАХАНЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Встреча глав делегаций из России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Белоруссии открыла VIII Каспийский медиафорум в Астрахани. С этого года он получил статус федерального мероприятия, передает корреспондент ТАСС.

"Мы высоко ценим усилия Астраханской области, которая активно работает на каспийском направлении. Поздравляем руководство региона с присвоением Каспийскому медиафоруму статуса мероприятия федерального значения. Рассчитываем на высокую фактическую отдачу от предстоящей работы", - сказал на открытии форума замруководителя МИД РФ Андрей Руденко.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин отметил, что регион при поддержке МИД РФ выстроил дружественные отношения со всеми партнерами по Прикаспию. Акценты в сотрудничестве с Азербайджаном, Ираном, Казахстаном и Туркменистаном расставлены на совместном развитии международного транспортного коридора (МТК) Север - Юг. Среди проектов "каспийской пятерки" особое значение, по словам Бабушкина, имеет создание Ассоциации особых экономических зон стран Прикаспия и государств, по территории которых проходит МТК.

"У народов наших стран очень много общего. <...> Именно побратимские связи и наши добрососедские отношения помогают отстаивать и сохранять традиционные культурные и духовные ценности, укреплять дружественные связи наших стран по всем направлениям. Уверен, что форум станет очередным серьезным шагом к созданию единого и эффективного медиапространства на Каспии, это поможет нам дать достойный ответ на любые внешние вызовы и послужит укреплению дружбы и взаимопониманию наших стран и наших народов", - резюмировал губернатор.

VIII Каспийский медиафорум пройдет в Астрахани с 18 по 19 сентября, мероприятие объединит журналистов, представителей органов власти и общественных организаций из России и иностранных государств. В этом году главной темой форума стала общественная дипломатия и социальные медиа как фактор сближения народов.

О Каспийском медиафоруме

Идея форума родилась в 2014 году на саммите "пятерки" стран Каспийского моря (РФ, Казахстан, Азербайджан, Иран, Туркмения). Первый Каспийский медиафорум прошел в Астрахани в 2015 году. Организаторами форума выступают правительство Астраханской области при поддержке Администрации президента РФ, МИД РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, а также Центра международных исследований "Каспий - Евразия". В 2023 году медиафорум проходит при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран - участников СНГ (МФГС).

ТАСС является генеральным информационным партнером медиафорума. Трансляция мероприятий организована в официальных сообществах ТАСС, а также на сайте Каспийского медиафорума.