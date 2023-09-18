На фестивале "Экоберег" архитекторы обсудят концепцию нового генплана Сочи

На форуме также пройдет архитектурная научно-практическая конференция, мастер-классы ведущих российских архитекторов, выставки и презентации

КРАСНОДАР, 18 сентября. /ТАСС/. XII Международный архитектурный фестиваль "ЭкоБерег 2023" состоится в Сочи, на нем архитекторы из разных регионов России обсудят концепцию нового генерального плана города-курорта. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

"В Год архитектуры, объявленный по инициативе мэра курорта Алексея Копайгородского, в городе будет принят новый генеральный план. Он определит развитие Сочи до 2044 года. Участники фестиваля - порядка 350 архитекторов со всех регионов России - примут участие в обсуждении градостроительного документа", - говорится в сообщении.

Цель международного фестиваля состоит в поиске путей сохранения идентичности архитектурной среды прибрежных территорий и поддержания естественных природных ландшафтов. Ключевым событием фестиваля станет финал Всероссийского открытого конкурса на разработку архитектурно-градостроительной концепции формирования морского рекреационного комплекса "Южный риф" в Адлерском районе. Задача участников конкурса состоит в том, чтобы предложить концептуальные проекты для преображения приморских территорий города и повышения их туристического потенциала, отметили в пресс-службе со ссылкой директора департамента архитектуры и градостроительства администрации города Дмитрия Литвинца.

Фестиваль пройдет 23-24 сентября, на протяжении трех дней гостей ждет обширная программа, посвященная достижениям в области экологического, архитектурного и градостроительного освоения прибрежных территорий. Помимо конкурсной программы, на форуме пройдет архитектурная научно-практическая конференция "Сочинская курортная агломерация - стратегия и ресурс развития", мастер-классы ведущих российских архитекторов, а также выставки и презентации.

О фестивале

Фестиваль "ЭкоБерег" был учрежден в 2010 году. За 13 лет проведения фестиваля в нем приняли участие архитекторы из более чем 50 стран мира. Организатором фестиваля в 2023 году выступает Союз архитекторов России совместно с Союзом московских архитекторов и администрацией Сочи.