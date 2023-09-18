18 сентября, 16:08

Свыше 280 опасных троп через пути ликвидировали на направлениях МЖД и МЦД

В частности, почти 250 таких троп устранили на Ярославском, Казанском, Горьковском и Курском направлениях Московской железной дороги

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Больше 280 опасных троп через пути ликвидировали на направлениях Московской железной дороги (МЖД) и двух новых Московских центральных диаметрах (МЦД). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЖД.

"Почти 250 опасных троп через пути ликвидировали на Ярославском, Казанском, Горьковском и Курском направлениях МЖД. На маршрутах МЦД-3 и МЦД-4 - еще 32", - значится в публикации.

Отмечается, что переходить пути необходимо только в установленных местах, оборудованных специальным настилом, световой и звуковой сигнализацией, которая предупредит о приближении поезда, а также по надземным и подземным переходам.

"Повышаем безопасность на переходах: отремонтировали 342 пешеходных перехода; установили 978 предупреждающих знаков безопасности; уложили 38 комплектов резинокордовых покрытий взамен деревянных", - заключили в МЖД. 

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