18 сентября, 16:07,
обновлено 18 сентября, 16:17

Цифровое удостоверение с Госуслуг можно будет предъявлять вместо бумажного паспорта

При этом за гражданами остается право использования и бумажных документов

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Россияне смогут в ряде случаев предъявлять цифровое удостоверение с Госуслуг вместо бумажного паспорта. Такая норма содержится в опубликованном указе президента РФ Владимира Путина о "цифровом паспорте".

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"Установить, что представление гражданами РФ сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личность, либо иных документах, выданных государственными органами РФ, в электронной форме с использованием мобильного приложения федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг", приравнивается в случаях, определенных правительством РФ по согласованию с ФСБ, к предъявлению указанных документов", - говорится в указе.

При этом за гражданами остается право использования и бумажных документов. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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