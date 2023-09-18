Цифровое удостоверение с Госуслуг можно будет предъявлять вместо бумажного паспорта

При этом за гражданами остается право использования и бумажных документов

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Россияне смогут в ряде случаев предъявлять цифровое удостоверение с Госуслуг вместо бумажного паспорта. Такая норма содержится в опубликованном указе президента РФ Владимира Путина о "цифровом паспорте".

"Установить, что представление гражданами РФ сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личность, либо иных документах, выданных государственными органами РФ, в электронной форме с использованием мобильного приложения федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг", приравнивается в случаях, определенных правительством РФ по согласованию с ФСБ, к предъявлению указанных документов", - говорится в указе.

При этом за гражданами остается право использования и бумажных документов.