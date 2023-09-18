Путин наградил Хабенского орденом Почета

Актера отметили "за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность"

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Актер, режиссер театра и кино, художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский награжден орденом Почета. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из документа, актер удостоен ордена "за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".

Хабенский родился 11 января 1972 года в Ленинграде, окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (ныне Российский государственный институт сценических искусств). В середине 1990-х годах работал в московском театре "Сатирикон", затем поступил в труппу Академического театра имени Ленсовета. В 2002-м дебютировал на сцене МХТ имени А. П. Чехова, с октября 2021 года является художественным руководителем этого театра.

Хабенский также известен своей работой в кино. К числу его наиболее известных киноработ относятся: сотрудник милиции Игорь Плахов в сериале "Убойная сила" (2000-2005, режиссер Александр Рогожкин и другие), маг Антон Городецкий в фантастических фильмах Тимура Бекмамбетова "Ночной дозор" (2004) и "Дневной дозор" (2005) по романам Сергея Лукьяненко, Александр Колчак в историческом фильме Андрея Кравчука "Адмирал" (2008), школьный учитель Виктор Служкин в драме Александра Велединского "Географ глобус пропил" по роману Алексея Иванова (2013), следователь Родион Меглин в сериалах Юрия Быкова "Метод" (2015) и Александра Войтинского "Метод-2" (2020). В декабре 2021 года состоялась премьера драмы Алексея Сидорова "Чемпион мира", в которой Константин Хабенский сыграл шахматиста Виктора Корчного. В общей сложности он исполнил более 60 ролей в различных фильмах и сериалах.

В 2018 году Хабенский впервые выступил в качестве кинорежиссера, поставив драматический фильм "Собибор". Кинолента посвящена восстанию в одноименном нацистском лагере в Польше в 1943 году. Роль организатора восстания, советского офицера Александра Печерского в картине исполнил сам Хабенский.

Помимо этого, актер озвучивал персонажей художественных и мультипликационных фильмов, а также аудиоспектакль "Евгений Онегин" по произведению Александра Пушкина (2009) и аудиоверсию сборника новелл Сергея Довлатова "Компромисс" (2016).