В Махачкале выплатили около 80 млн рублей пострадавшим после взрыва на АЗС

Также около 38 млн рублей направили благотворительные фонды "Инсан" и "Надежда" на оказание материальной помощи и выплаты компенсаций за пострадавшее имущество

МАХАЧКАЛА, 18 сентября. /ТАСС/. Семьям погибших и пострадавшим во время взрыва у АЗС в пригороде Махачкалы в августе выплатили почти 80 млн рублей, сообщили в пресс-службе главы Дагестана журналистам. Это деньги из бюджета республики и от благотворительных фондов.

Выплаты из республиканского бюджета общим объемом 39,6 млн рублей получили 90 семей, в том числе 28 семей погибших и 62 пострадавших в результате взрыва.

Еще около 38 млн руб. на оказание материальной помощи и выплаты компенсаций за пострадавшее имущество направили благотворительные фонды. Фонд "Надежда" оказал помощь 193 семьям на сумму 33,5 млн руб., а фонд "Инсан" выделил 13 семьям средства на восстановление наиболее пострадавших домовладений на сумму 4, 292 млн руб.

Фонд "Все вместе" продолжает сбор средств для пострадавших. Благотворители направили по 100 тыс. рублей 15 пострадавшим, попавшим в московские медицинские учреждения.

Фонд также рассмотрел более 200 заявлений о выплате компенсаций за пострадавшее жилье, специалист обследовали помещения и составили акты о степени полученных повреждений. Размеры компенсаций, как рассказали в пресс-службе, составят от 150 до 500 тыс. рублей в зависимости от полученного ущерба: от 150 тыс. рублей за легкий, 300 тыс. рублей - за средний и 500 тыс. рублей за сильный.