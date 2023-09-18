В ДНР поступило более 950 тыс. доз вакцины от гриппа

Для вакцинации организовано 215 пунктов, сообщил врио главы республики Денис Пушилин

ДОНЕЦК, 18 сентября. /ТАСС/. Более 950 тыс. доз вакцины от гриппа поступило в Донецкую Народную Республику, для вакцинации организовано 215 пунктов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Мы все помним пандемию коронавирусной инфекции, когда именно благодаря прививке были спасены сотни тысяч жизней людей. Теперь в регион поступило более 950 тысяч доз современной, безопасной отечественной вакцины от гриппа для взрослых и детей", - написал Пушилин.

Он добавил, что для вакцинации в республике созданы все условия: достаточно с паспортом прийти в центр первичной медико-санитарной помощи или поликлинику по месту жительства. Всего в регионе открыто 215 пунктов вакцинации. Как отметил врио главы республики, в понедельник он и министр здравоохранения региона Дмитрий Гарцев сделали себе прививки.