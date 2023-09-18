РГО выпустило онлайн-книгу по организации экспедиций для начинающих

В ней обобщен опыт выдающихся путешественников нашего времени

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Русское географическое общество (РГО) опубликовало онлайн-книгу "Экспедиции для всех! О безопасном проведении полевых работ", в которой обобщен опыт выдающихся путешественников нашего времени. Об этом сообщает пресс-служба общества.

"Книга поможет сформировать представление о каждом этапе экспедиции: от идеи до возвращения. Автор - директор департамента по работе с молодежью РГО Антон Юрманов, опираясь на собственный десятилетний опыт полевых работ и на более чем столетний опыт Русского географического общества, делится ценными советами, которые помогут реализовать мечту, избегая неоправданных рисков и роковых ошибок", - говорится в сообщении.

Книга состоит из четырех частей и позволит широкому кругу читателей сделать первые шаги в подготовке и проведении собственной экспедиции. Онлайн-издание будет доступно для бесплатного скачивания на сайте Молодежного клуба РГО. На портале уже выложена первая часть книги, а остальные части будут загружаться раз в неделю.

"В издании подробно рассматриваются задачи и трудности, с которыми может столкнуться руководитель на протяжении всего пути. Книга будет полезна широкому кругу начинающих и уже состоявшихся исследователей - студентам и молодым ученым, наставникам и педагогам, добровольцам и общественным деятелям, работающим в том числе с людьми с ограниченными возможностями здоровья, а также всем тем, кто хочет начать исследовать родной край, но не знает, с чего начать", - уточнили в обществе.

Ранее РГО при поддержке Фонда президентских грантов запустило новый социальный проект для людей с ограниченными возможностями здоровья "Сила в открытиях" в Донецкой и Луганской народных республиках. Он призван привлечь людей в такие проекты, как "Окружающий мир", "Краеведческая миссия" и Молодежный клуб РГО, создать максимально комфортные условия для практической работы в полевых мероприятиях, походах и экспедициях.

Русское географическое общество было основано по указанию императора Николая I в 1845 году. В разные годы обществом руководили представители императорского дома, ученые и государственные деятели. С 2009 года президентом РГО является министр обороны РФ Сергей Шойгу. Сегодня РГО насчитывает более 22 тыс. членов в России и за рубежом, отделения общества открыты во всех регионах России.