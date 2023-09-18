Министра печати Чечни наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени

Ахмеда Дудаева отметили "за большой вклад в укрепление межнациональных отношений и реализацию социально значимых проектов"

ГРОЗНЫЙ, 18 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин наградил министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чеченской Республики Ахмеда Дудаева орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

"За большой вклад в укрепление межнациональных отношений и реализацию социально значимых проектов", - говорится в документе.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил Дудаева на должность министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации в 2020 году. До этого он руководил чеченской государственной телерадиокомпанией "Грозный". Параллельно занимает должность помощника главы региона.