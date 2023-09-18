Депутатов Думы пересадят в избирательных округах на российские авто с 2024 года

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщал, что палата уже начала производить замену автотранспорта, используемого в служебных целях в Москве

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Совет Госдумы решил с 2024 года закреплять в избирательных округах за депутатами только произведенные в России автомобили.

Об этом сообщила пресс-служба палаты.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что палата уже начала заменять автотранспорт, который используется в служебных целях в Москве, только на российские марки по мере выбытия.

Это, по мнению председателя Госдумы, поможет развитию отечественного автопрома, при этом " бюджетные средства останутся в стране", добавили в пресс-службе.