18 сентября, 16:57

Депутатов Думы пересадят в избирательных округах на российские авто с 2024 года

Антон Новодережкин/ ТАСС
© Антон Новодережкин/ ТАСС

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщал, что палата уже начала производить замену автотранспорта, используемого в служебных целях в Москве

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Совет Госдумы решил с 2024 года закреплять в избирательных округах за депутатами только произведенные в России автомобили.

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Об этом сообщила пресс-служба палаты.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что палата уже начала заменять автотранспорт, который используется в служебных целях в Москве, только на российские марки по мере выбытия.

Это, по мнению председателя Госдумы, поможет развитию отечественного автопрома, при этом " бюджетные средства останутся в стране", добавили в пресс-службе.  

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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