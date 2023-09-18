Путин наградил Канделаки орденом Дружбы

Заместителя гендиректора "Газпром-медиа холдинга" отметили "за заслуги в развии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу"

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Российская телеведущая, заместитель генерального директора "Газпром-медиа холдинга" Тина Канделаки награждена орденом Дружбы. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из документа, Канделаки удостоена ордена "за заслуги в развии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу".

Канделаки - медиаменеджер, общественный деятель. Являлась генеральным продюсером телеканала "Матч ТВ" с момента запуска в 2015 году. С 2002 по 2015 годы была ведущей и продюсером передач топовых российских медиа: вела ток-шоу "Детали" на телеканале СТС, программы "Разворот" и "Особое мнение" на радио "Эхо Москвы", программу "Нереальная политика" на НТВ и "РЕН ТВ", телевизионное шоу "Самый умный", продюсировала проект "Инфомания" на телеканале СТC, шоу "Умнее всех" на телеканале "Пятница!". С 2008 по 2015 была совладелицей коммуникационного агентства "Апостол". С сентября 2021 года занимает должность заместителя гендиректора холдинга "Газпром-медиа".

Награды сотрудникам СМИ

Орден дружбы также присвоен заместителю гендиректора АО "Газпром-медиа холдинг" Юлии Голубевой и заместителю гендиректора ООО "Мультимедийный информационный центр "Известия" Екатерине Павловой. Кроме того, звание "Заслуженный журналист Российской Федерации" присвоено комментатору Дмитрию Губерниеву.

Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждены исполнительный директор ООО "НТВ-плюс" Наталья Горбунова, директор дирекции по управлению персоналом и административным вопросам АО "Газпром-медиа холдинг" Антонина Приезжева и заместитель гендиректора АО " Газпром-медиа холдинг" Людмила Смирнова.

Также медали "За труды в культуре и искусстве" удостоены гендиректор ООО "Централ партнершип сейлз хауз" Вадим Верещагин, генпродюссер АО "ТНТ-телесеть" Аркадий Водахов и операционный директор АО "ТНТ-телесеть" Мурат Каблахов, продюсеры ООО "Гуд стори медиа" Антон Зайцев, Артем Логинов и Антон Щукин, генпродюсер ООО "ГМП радио" Ирина Ипатова и генпродюсер ООО "Национальный спортивный телеканал" Александр Тащин.

Звание "Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации" получили гендиректор ООО "НТВ-плюс" Михаил Демин и заместитель гендиректора ООО "Творческое производственное объединение ред медиа" Роман Столярский.