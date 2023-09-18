Лавров возглавил попечительский совет фонда "Русский мир"

В составе совета останутся главы Минпросвещения, Минобрнауки и Минкультуры Сергей Кравцов, Валерий Фальков и Ольга Любимова

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении состава попечительского совета фонда "Русский мир", его возглавил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее председателем фонда был заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак, который не вошел в обновленный состав. Как следует из документа, других кадровых изменений в попечительском совете фонда нет. В его составе останутся министр просвещения Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и министр культуры Ольга Любимова.

Фонд "Русский мир" создан по указу главы государства 21 июня 2007 года. Цель организации - популяризация русского языка, поддержка программ его изучения в России и за рубежом.