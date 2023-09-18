Депутат Госсовета Татарстана опроверг свое задержание с наркотиками

Рустему Хасанову назначили штраф в размере 4 тыс. рублей за отказ от прохождения медосвидетельствования

КАЗАНЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Депутат Госсовета Татарстана Рустем Хасанов отрицает, что при задержании сотрудниками правоохранительных органов в руках у него нашли сверток с наркотиками, суд обязал его уплатить административный штраф за отказ от прохождения медосвидетельствования. Об этом заявил ТАСС сам Хасанов.

"Что на данный момент важно и что можно однозначно утверждать: в протоколе личного осмотра указано, что никаких запрещенных веществ при мне не обнаружено. Также составлен протокол осмотра места происшествия, в котором указано, что на каком-то расстоянии от меня лежит сверток. Этот сверток с места был изъят. Сам я документов не видел, но, так скажем, ходят слухи, что проведено исследование, якобы в свертке находились наркотические вещества", - рассказал Хасанов.

Он отметил, что за отказ от прохождения медосвидетельствования на него был составлен административный протокол, по результатам рассмотрения которого ему был назначен штраф в 4 тыс. рублей.

"Насколько мне юристы успели объяснить, в случаях когда имеет место быть подозрение в употреблении наркотиков, но человек отказывается от освидетельствования, обычная практика - это направление на диагностику в наркодиспансер. Но в мой адрес такая мера не применена, суд не счел необходимым подвергать меня каким-то дополнительным исследованиям и обследованиям, а штраф уплачен за сам факт отказа от освидетельствования, которое по нашему законодательству уже составляет состав административного правонарушения", - добавил Хасанов.

Ранее в нескольких Telegram-каналах появилась информация, что 17 сентября Хасанов был задержан в Казани. Правоохранители якобы нашли при нем 1,88 г мефедрона.

Рустем Хасанов стал депутатом Госсовета Татарстана пятого созыва в сентябре 2018 года, а после перевыборов в сентябре 2019 года вошел в состав шестого созыва. В его биографии на сайте Госсовета указано, что он является основателем и руководителем благотворительного фонда "День добрых дел" и директором компании "Реставратор".