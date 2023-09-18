В Башкирии 4 тыс. школьников намерены принять участие в большой этнографической игре

В первом заочном туре участники будут отвечать на вопросы в форме теста на знание республики - этнография, культура, краеведение

УФА, 18 сентября. /ТАСС/. Этнографическая игра "Малая родина - большая страна" пройдет в Башкирии для учащихся 7-10-х классов. Проект реализуется при поддержке российского движения детей и молодежи "Движение первых" и охватит 4 тыс. детей, победители посетят Москву с турпоездкой на 5 дней, сообщил ТАСС автор проекта, посол гостеприимства Башкирии Ильдар Биккузин.

"Мы выиграли грант фонда "Движение первых", и в ноябре мы проводим очный этап конкурса среди 4 тыс. учащихся 7-10-х классов республики. Они объединяются в команды по 8 человек, в первом заочном туре они будут отвечать на вопросы в форме теста на знание республики - этнография, культура, краеведение. По итогам теста будут отобраны 400 детей, на следующей стадии останется 80 победителей", - рассказал Биккузин.

Далее, уже в ходе очного конкурса, будут отобраны 40 детей, которые поедут в Москву в тур на 5 дней. Это будет ознакомительная экскурсия. На очный этап конкурса приглашены послы гостеприимства со всей России, которые будут оценивать участников, добавил собеседник агентства.

Сейчас проходит регистрация участников, дистанционный формат начнется с 16 октября. 400 финалистов соберутся в Уфе на очный этап 10 ноября. Партнерами проекта являются министерства образования и науки, предпринимательства и туризма Башкирии, Русское географическое общество, Уфимский государственный нефтяной технический университет, администрация Уфы, Дом дружбы народов республики, АНО "Россия страна возможностей" - конкурс "Мастера гостеприимства".