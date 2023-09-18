В Минцифры пояснили, что документы на "Госуслугах" не заменят бумажные паспорта

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о цифровом паспорте

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Документы, удостоверяющие личность, сохраняют свой статус даже при наличии их цифровых копий. Об этом Минцифры сообщило в своем Telegram-канале.

Норма о том, что граждане смогут в некоторых случаях предъявлять цифровое удостоверение с "Госуслуг" вместо бумажного паспорта, содержится в опубликованном указе президента РФ Владимира Путина о цифровом паспорте.

"Цифровые копии не заменят оригиналы документов, - сообщили в свою очередь в Минцифры. - Существующие бумажные документы сохранят свой статус - их можно будет по-прежнему предъявлять без всяких ограничений".

Правительство определит перечень ситуаций, в которых можно будет применять мобильное приложение "Госуслуг" для подтверждения личности, напомнили в ведомстве.