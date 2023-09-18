Подготовку экспозиции первого советского атомохода К-3 завершат в декабре

Он стал четвертым кораблем-музеем в новейшей истории Кронштадтского морского завода

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Кронштадтский морской завод (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) завершит отделку отсеков и экспозицию подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол" в декабре 2023 года, сообщил ТАСС начальник бюро подготовки производства отдела главного технолога завода Дмитрий Гомонов в кулуарах выставки "Нева-2023".

"Сейчас она [первая советская атомная подводная лодка К-3] установлена в Музее военно-морской славы в кронштадтском парке "Остров фортов". Снаружи уже все готово. Завод полностью восстановил корпус лодки во время докового ремонта. Там же, в доке, к кораблю были присоединены опоры, на которых он сейчас установлен. Во время второго этапа музеефикации наши специалисты сделали в корпусе проходы для экскурсионных групп, установили широкие трапы, срезали часть внутренних переборок. Отделку отсеков и экспозицию планируется завершить в декабре этого года. Но самая основная работа по спасению корпуса подлодки была произведена в 2022-м на нашем заводе", - рассказал он.

АПЛ К-3 стала четвертым кораблем-музеем в новейшей истории Кронштадтского морского завода.

Первая советская атомная подводная лодка

Подлодка К-3 "Ленинский комсомол" вошла в состав Военно-морского флота СССР в 1958 году с базированием в Северодвинске и прослужила до 1988 года, совершив за 29 лет пять боевых походов. В ее создании участвовали почти 80 заводов и более 50 НИИ и КБ. За свою форму она получила прозвище "Кит". В 1962 году лодка получила наименование "Ленинский комсомол" накануне 45-летней годовщины Октябрьской революции. Находясь в море в общей сложности более 14 тыс. ходовых часов, она в совокупности прошла почти 130 тыс. миль. В 1991 году К-3 была официально выведена из состава ВМФ. В качестве корабля-музея К-З станет центральным экспонатом строящегося в Кронштадте Музея военно-морской славы в составе культурного кластера "Остров фортов".