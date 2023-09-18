На северо-востоке Чехии отказались переименовывать проспект Терешковой

Члены совета города Карвина аргументировали позицию значительными финансовыми затратами для бюджета в случае переименования проспекта

ПРАГА, 18 сентября. /ТАСС/. Муниципальные власти города Карвина на северо-востоке Чехии отказались переименовывать проспект, названный в честь первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Об этом сообщил новостной портал novinky.cz.

Рекомендация переименовать проспект поступила, согласно порталу, от чешского министерства внутренних дел. На заседании городского совета против этого предложения высказались 33 из 39 его членов. Они аргументировали позицию значительными финансовыми затратами для городского бюджета в случае переименования проспекта.

Между тем, согласно порталу, чешское законодательство запрещает именовать улицы и площади в честь живых людей.

Проспект Терешковой протяженностью более 1 км расположен в районе Мизеров. На нем проживают около 1,2 тыс. граждан. Проспектом Терешковой он стал в 1975 году. В Карвине есть также улица Циолковского и площадь Гагарина. Город Ческе-Будеевице в Южной Чехии, как проинформировал портал, в 2022 году лишил Терешкову почетного гражданства.