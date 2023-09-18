Во всех техникумах России к 2030 году будут обучать с использованием VR-технологий

Как отметил советник председателя правления "Движения первых" Антон Актуганов, перспективным направлением также является непрерывное образование для взрослых

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 сентября. /ТАСС/. Онлайн-курсы на основе дополненной VR-реальности станут обязательной частью процесса обучения в российских средних специальных образовательных учреждениях. Об этом сообщил советник председателя правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" Антон Актуганов на панельной дискуссии "Открытый разговор о будущем среднего профессионального образования в России" на Чемпионате высоких технологий.

"Какое будущее нас ждет? К 2030 году онлайн-курсы VR дополненной реальности станут неотъемлемой частью обучения в СПО. Эта история сейчас очень хорошо развивается в Сингапуре. В некоторых случаях на 15-20% повысилось погружение в деятельность, связанную с профессией. Уже активно работает история, связанная с социальным партнерством", - сказал Актуганов.

Он добавил, что перспективным направлением также является непрерывное образование для взрослых. "Колледжи станут ключевыми центрами переподготовки и повышения квалификации специалистов. Эта тенденция уже заметна, и дальнейшее развитие СПО должно учитывать успешный опыт Сингапура и Германии. К 2025 году появятся образовательные программы, комплексно развивающие профессиональные социальные навыки. Эта тенденция уже реализуется в Германии, Финляндии, Сингапуре", - уточнил Актуганов.

Как следует из презентации, представленной спикером, к 2025 году в России появятся образовательные программы СПО, комплексно развивающие профессиональные и социальные навыки.

Первый в России финал Чемпионата высоких технологий проходит на базе ИНТЦ "Валдай в Великом Новгороде с 18 по 21 сентября. Соревнования проходят по восьми компетенциям в наиболее динамично развивающихся и перспективных направлениях, востребованных в условиях высокотехнологичного производства, цифровой экономики и импортозамещения. В чемпионате принимают участие команды из 30 регионов России, а также из Белоруссии, Абхазии, Азербайджана, Ганы, Индии и Сирии.