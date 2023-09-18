В Чувашии на заседании бассейнового совета обсудят влияние климата на экономику

Участники мероприятия обсудят такие темы как мониторинг гидролого-геохимических процессов, влияние климатических изменений на население и экономику региона, реализацию национального проекта "Экология"

ЧЕБОКСАРЫ, 18 сентября. /ТАСС/. Заседание совета Верхневолжского бассейнового округа пройдет в Чебоксарах 28 сентября, в повестку будут включены вопросы развития бассейна Верхней Волги, в том числе влияние климатических изменений и реализацию национального проекта "Экология". Об этом говорится в сообщении, распространенном Минприроды Чувашии.

"28 сентября в Чебоксарах состоится <…> заседание бассейнового совета Верхневолжского бассейнового округа "Водно-ресурсный потенциал бассейна Верхней Волги". <…> Цель - обсуждение актуальных вопросов, связанных с бассейном Верхней Волги", - отмечается в сообщении. Отмечается, что участники заседания обсудят такие темы как мониторинг гидролого-геохимических процессов, влияние климатических изменений на население и экономику региона, реализацию национального проекта "Экология".

В мероприятии примут участие представители Минприроды России, Верхне-Волжского бассейнового водного управления (ВВБВУ), филиалов Центррегионводхоза, Приволжскнедр. На заседание также приглашены специалисты региональных управлений Росприроднадзора, Ространснадзора, Росрыболовства, Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по Приволжскому и Центральному федеральному округу.

Глава Минприроды Чувашии Эмир Бедертдинов доложит о реализации переданных полномочий в области водных отношений. По его словам, на заседании планируется согласовать мероприятия по капитальному ремонту гидротехнических сооружений (ГТС), которые предполагается реализовать в 2024 году, а также утвердить план работы на 2025-2028 годы.

По информации министерства, в августе руководитель ВВБВУ Александр Баринов во время рабочей поездки в Чувашию обсудил ход расчистки в районе Ядрина участков русла Суры, которая впадает в Волгу. Работы проводятся по национальному проекту "Экология". По данным властей, к 2024 году планируется расчистить 800 м участка русла реки, что приведет к улучшению экологических условий проживания более 2 600 человек.