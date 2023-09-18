В Чувашии колледжи впервые обогнали вузы по числу абитуриентов

Глава Минобразования республики Дмитрий Захаров отметил, что среди абитуриентов техникумов популярны такие специальности как пожарная безопасность, IT-специальности, медицинские и строительные специальности, дизайн

ЧЕБОКСАРЫ, 18 сентября. /ТАСС/. Число заявлений, поданных в ходе приемной кампании в колледжи и техникумы в Чувашии, впервые превысило количество заявлений в вузы. Об этом сообщил на заседании в региональном правительстве глава Минобразования республики Дмитрий Захаров.

"В этом году количество поданных заявлений абитуриентами на программы СПО - [среднего профессионального образования] впервые превысило количество поданных заявлений на обучение по программам высшего образования. Этот факт наглядно показывает, что популярность среднего профессионального образования ежегодно растет", - отметил Захаров.

По его словам, в техникумы и колледжи на 2023-2024 учебный год подано более 27 тыс. заявлений от абитуриентов, в то время как в вузы - свыше 25 тыс. Захаров сообщил, что около 60% выпускников девятых классов поступили на обучение по программам СПО, в то время как в 2022 году - 57-58%.

"В то же время в техникумы и колледжи, расположенные в районах республики, - это Алатырь, Батырево, Вурнары, Мариинский Посад, Цивильск, Шумерля, Ядрин - всего подано 1 298 заявлений, конкурс составляет 0,8 человека на бюджетное место", - добавил министр.

Он пояснил, что в техникумах и колледжах республики выделено 7 176 бюджетных мест, при наличии свободных мест прием документов продолжится до 25 ноября. "Особой популярностью у абитуриентов сегодня пользуются такие специальности как пожарная безопасность, IT-специальности, медицинские и строительные специальности, дизайн и другие. Среди рабочих профессий наиболее востребованы дефектоскопист, электромонтер, оператор информационных систем и ресурсов, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, машинист крана, сварщик, повар, мастер отделочных строительных работ", - уточнил Захаров.

По словам министра, прием абитуриентов в республике ведется в 23 профессиональных образовательных организациях и 12 вузах. На бюджетной основе для приема на первый курс предусмотрено 11 522 бюджетных места, что на 912 больше, чем в прошлом учебном году, из них в вузах - 4 346 бюджетных мест. Захаров уточнил, что особой популярностью у абитуриентов пользуются такие направления подготовки высшего образования, как лингвистика, юриспруденция, стоматология, фармация, информационная безопасность автоматизированных систем, прикладная математика и информатика, педиатрия.