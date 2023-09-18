В МЧС предупредили о сильном тумане в Москве

В ведомстве также призвали водителей снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств и избегать внезапных маневров

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о тумане с ухудшением видимости 200-500 м. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 08:00 утра 19 сентября местами в Москве ожидается туман с ухудшением видимости 200-500 м", - сказали в пресс-службе.

В связи с непогодой в МЧС призвали водителей снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений и опережений.