В Москве в районе Бескудниково построят дороги по программе реновации

Также проектными решениями предусмотрено устройство разворотной площадки, тротуаров и парковочных карманов

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Эксперты Мосгосэкспертизы одобрили строительство дорог в районе Бескудниковский на севере Москвы в рамках программы реновации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) сообщает о согласовании проектной документации для объекта "Строительство участка улицы местного значения шириной в красных линиях 15 м "Проектируемый проезд №7965 (на участке от Коровинского шоссе до Дмитровского шоссе)" и "Проектируемый проезд №7964 (на участке от Бескудниковского бульвара до проектируемого проезда №7965)" микрорайонов 8,9 района Бескудниковский (САО)" по адресу: Бескудниковский район, Северный административный округ города Москвы", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, участок строительства ограничен Дмитровским и Коровинским шоссе, а также Бескудниковским бульваром. Согласно проекту строительные мероприятия будут реализованы в два этапа.

"В ходе работ в жилой застройке в рамках программы реновации будут построены проезды №7964 и №7965. По ним будет организовано двухстороннее движение транспорта", - пояснила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева, слова которой приводит пресс-служба.

Также проектными решениями предусмотрено устройство разворотной площадки, тротуаров и парковочных карманов. В числе прочего будут переустроены инженерные коммуникации: уличное освещение и дождевая канализация. По проекту в период строительных работ предусматривается ограничение скорости движения транспорта до 40 км/час, устройство отгонов и разделительных барьеров, а также деревянных настилов для пешеходов и установка временных дорожных знаков, нанесение разметки.