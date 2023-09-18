Роскомнадзор может начать блокировать сайты с информацией о VPN-сервисах с марта 2024 года

Ведомство сможет блокировать сайты с данными о методах и способах использования запрещенных ресурсов и рекламой соответствующих программ

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Роскомнадзор разработал критерии для блокировки сайтов с информацией о способах получения доступа к запрещенным в России ресурсам. Блокировка может начаться с 1 марта 2024 года, соответствующий проект приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В начале сентября стало известно, что Минцифры РФ предлагает наделить Роскомнадзор такими полномочиями. В конце июля президент РФ Владимир Путин подписал закон, который устанавливает, что информация о способах обхода установленных в РФ блокировок информационных ресурсов, предоставляемая на сайтах, станет основанием для внесения такого сайта или домена в Единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора.

Предполагается, что таких критериев для внесения в реестр будет семь. Например, Роскомнадзор сможет блокировать сайты с информацией о методах и способах использования запрещенных ресурсов и рекламой соответствующих программ. Причиной для блокировки также могут стать "наличие информации, направленной на убеждение в привлекательности использования способов" и "наличие информации, обосновывающей достоинства использования способов", отмечается в проекте документа. Критерием для внесения в реестр также может стать наличие информации, побуждающей к использованию способов и методов обеспечения доступа к заблокированным ресурсам, или информации, содержащей предложение о приобретении доступа к заблокированным ресурсам или программам для ЭВМ, которые для этого используются.

При этом критерии не будут применяться "в отношении научной, научно-технической и статистической информации о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации".

Приказ может вступить в силу с 1 марта 2024 года и действовать‎ до 1 сентября 2029 года.