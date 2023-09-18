Во Владикавказ для отбора в ЦСКА съедутся 240 спортсменов из разных городов России

Профессиональные тренеры оценят физические возможности спортсменов и технику их игры

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 сентября. /ТАСС/. Спортсмены из разных городов России съедутся во Владикавказ для отбора в футбольный клуб ЦСКА в рамках реализации проекта "1 000 юных футболистов", который реализует ВЭБ.РФ совместно с ЦСКА. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам совещания премьера региона с делегацией ВЭБ.РФ во главе с главным управляющим партнером по городскому развитию Ириной Макиевой.

"Еще один социальный проект, который запускается во Владикавказе, - "1 000 юных футболистов". Его реализует ВЭБ.РФ совместно с Академией профессионального футбольного клуба ЦСКА. С 20 по 22 сентября продемонстрировать свой игровой талант в столицу Северной Осетии съедутся 240 спортсменов в возрасте от 5 до 15 лет из Грозного, Хасавюрта, Махачкалы, Симферополя, Севастополя", - говорится в сообщении.

Северную Осетию представят 70 воспитанников футбольных школ "Барс", "Юность" и академия "Алания". Мастер-классы пройдут на базе спортивной школы "Юность".

Профессиональные тренеры оценят физические возможности спортсменов, технику их игры. Ребята, которые проявят себя лучше всех, получат возможность попасть на просмотр в Академию ЦСКА и пройти отбор для зачисления. Юные таланты посетят матч основной команды ЦСКА и выйдут на поле с известными футболистами.

Просмотры уже прошли в Томске, Новокузнецке и Екатеринбурге. Аналогичные мастер-классы, помимо Владикавказа, также пройдут в Казани, Саранске и Якутске. Финальное мероприятие проекта "1 000 юных футболистов" состоится в марте 2024 года.