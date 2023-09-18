Франция намерена создать центр содержания мигрантов на 100 человек на границе с Италией

Договоренность была достигнута между МВД республики и властями департамента Приморские Альпы, передает AFP

ПАРИЖ, 18 сентября. /ТАСС/. Власти Франции создадут на границе с Италией центр временного содержания мигрантов на 100 человек на фоне риска увеличения потока нелегалов. Об этом сообщило в понедельник агентство AFP.

По его данным, договоренность была достигнута между МВД республики и властями департамента Приморские Альпы. Префектура департамента на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) разъяснила, что речь не идет о "создании миграционного лагеря в Мантоне". "Планируется временно увеличить вместимость полицейского участка для задержанных нелегалов до их передачи итальянским властям", - говорится в сообщении.

Власти сообщили, что в последнее время в 20-километровой зоне близ границы с Италией стали все чаще задерживать нелегальных мигрантов. Только период с 8 по 14 сентября, до массового прибытия мигрантов на итальянский остров Лампедуза, на французской территории было задержано около 1,5 тыс. человек. Поскольку процедура высылки в Италию занимает определенное время, у местных правоохранителей заканчиваются места для размещения нелегалов, из-за чего и было принято решение о создании дополнительных помещений.

Согласно данным итальянских властей на середину августа, с начала года на берегах Италии высадилось более 120 тыс. мигрантов. Это рекордные показатели за последние годы. Во многом прибытию нелегалов по морю способствует нестабильная ситуация в Ливии и Тунисе, откуда они отплывают к итальянским берегам. Многие мигранты затем хотят перебраться в другие европейские страны, но все обязательства по приему ложатся на страну прибытия, согласно Дублинским соглашениям. Рим давно и пока безуспешно пытается добиться их пересмотра.

15 и 16 сентября главы МВД Франции Жеральд Дарманен, Италии Маттео Пьянтедози и Германии Нэнси Фезер дважды проводили переговоры в связи с ухудшением миграционной обстановки на итальянском острове Лампедуза. Французские власти ужесточили контроль на границе с Италией, направив туда беспилотники и дополнительные силы жандармерии и пограничной полиции.