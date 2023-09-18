Гендиректора Музея Мирового океана наградили орденом Александра Невского

Светлану Сивкову отметили "за вклад в развитие отечественной культуры и искусства"

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор Музея Мирового океана в Калининграде Светлана Сивкова награждена орденом Александра Невского за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность", - говорится в указе.

"Музей-заповедник "Музей Мирового океана" - единственный в России комплексный морской музей, единственный в Калининградской области музей-заповедник. Был создан постановлением Совета министров РСФСР от 12 апреля 1990 года на базе научно-исследовательского судна "Витязь". Светлана Сивкова - основатель музея и его генеральный директор с момента основания.

Указом президента наград удостоены также представители властей, врачи, педагоги Северо-Западного федерального округа. За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени награжден советник при ректоре ФГБОУ ВО "Великолукская государственная сельскохозяйственная академия" в Псковской области Владимир Морозов. 3а достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй II степени награжден замгубернатора Вологодской области Антон Стрижов.

За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей Орденом "Родительская слава" награждены Павел Несговоров и Татьяна Несговорова (Новгородская область), медалью ордена "Родительская слава" - Елена Балашова (Архангельская область), Владимир Коробочкин и Валентина Коробочкина (Новгородская область).

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу медалью Луки Крымского награждены: заведующий центром государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Детской областной клинической больницы" Алексей Андреев (Псковская область); главный врач ГБУЗ "Детский санаторий "Гороховое озеро" Сергей Григорьев (Псковская область); медсестра ГБУЗ "Псковская городская больница" Юлия Григорьева; заведующий отделением "Псковская областная клиническая больница" Сергей Ильяшенко; врач ГБУЗ Псковской области "Псковская областная клиническая больница" Сергей Калашников; главврач ГБУЗ Псковской области "Псковская областная инфекционная клиническая больница" Анастасия Повторейко; врач ГБУЗ Псковской области "Псковская областная клиническая больница" Константин Рагозин.