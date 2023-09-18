Во Владикавказе в День города впервые пройдет фестиваль гриля

Гостей мероприятия также ждут мастер-классы и концерты

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 сентября. /ТАСС/. Фестиваль гриля впервые пройдет во Владикавказе во время празднования Дня города и Северной Осетии. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии.

"24 сентября во дворе Национального музея РСО-Алания впервые пройдет фестиваль гриля "Арт", где кафе и рестораны города Владикавказа предложат всем гостям праздника разнообразное мясное меню и не только", - говорится в сообщении.

На фестивале пройдут также мастер-классы, концерты. Кроме того, в честь празднования 239-летия Владикавказа пройдут соревнования на Кубок Владикавказа по стритболу. Принять участие в нем смогут все желающие в возрасте от 14 лет.