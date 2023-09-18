Станцию МЦД-3 Ховрино реконструируют для строительства в будущем путей ВСМ

Также планируется возвести городской вокзал с современным пассажирским конкорсом на базе станции Грачевская

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Реконструкцию станции Ховрино планируется провести в рамках развития инфраструктуры МЦД-3 и для строительства в дальнейшем путей выскоскоростной магистрали (ВСМ). Об этом сообщил и.о. заммэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Это (реконструкция станции Ховрино - прим. ТАСС) позволит в будущем построить два дополнительных главных пути для запуска высокоскоростной магистрали "Москва - Санкт-Петербург", после чего она станет еще удобнее для пассажиров", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства столицы.

Он добавил, что также планируется возвести городской вокзал с современным пассажирским конкорсом на базе станции Грачевская, общая площадь объекта составит порядка 6 тыс. кв. м.

По словам и.о. председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, станции и городские вокзалы будут "вписаны" в городской ландшафт для максимального удобства горожан. "Например, в створе Ижорской улицы через пути МЦД-3 возведут внеуличный пешеходный переход. Он обеспечит удобный подход к станции МЦД-3 Ховрино и улучшит пешеходную связь между районами Западное Дегунино и Ховрино", - отметила она.

Также запланирована и реконструкция прилегающей улично-дорожной сети общей протяженностью порядка 1,2 км, включая Путейскую улицу от Ховринского путепровода до Талдомской улицы, Библиотечный и Прибрежный проезды, Фестивальную улицу и другие. "Предусмотрено обустройство заездных карманов и новых разворотных площадок со зданиями конечной станции для наземного транспорта, а также строительство многоуровневого паркинга и двух трансформаторных подстанций", - добавила она.

Проектируемая территория площадью более 150 га ограничена с севера - МКАД, с юга - Беломорской и Петрозаводской улицами, с востока - жилыми микрорайонами Западного Дегунина и промзоной "Коровино", с запада - Химкинским лесопарком.

О МЦД-3

"Развитие и благоустройство территорий являются частью проекта развития МЦД-3 "Ленинградско-Казанский". Новая линия наземного метро длиной 85 км с 38 остановками, запуск которой состоялся 17 августа 2023 года, связала Зеленоград с подмосковным городом Раменское. В результате запуска третьего диаметра существенно сократилась длительность ежедневных поездок для местных жителей, снизилась нагрузка на метро и прилегающие автомагистрали", - заключили в стройкомплексе.