Сварочное оборудование смонтировали в новом корпусе электродепо "Солнцево" в Москве

По словам и.о. заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, использование такого оборудования с современной технологией производства рельсов позволит снизить расходы на обслуживание подвижного состава

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Новое здание рельсосварочного цеха, который оснастили современным оборудованием, построено в рамках очередного этапа создания электродепо "Солнцево", обслуживающего подвижной состав Солнцевской линии московского метрополитена. Об этом сообщил и.о. заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На территории действующего электродепо "Солнцево" специалистами холдинга "Мосинжпроект" возведено новое здание цеха рельсозаготовок со складскими помещениями, в котором выполнены монтаж и пусконаладка рельсосварочного оборудования для последующего использования службами метрополитена", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства столицы.

Он отметил, что использование подобного оборудования с современной технологией производства рельсов позволяет в результате снизить расходы на обслуживание подвижного состава за счет уменьшения износа колесных пар.

"Это полностью автоматизированный комплекс для сварки бесстыковых рельсов длиной 138 м, и их механической подачи по конвейеру в цех готовой продукции, откуда уже сваренные рельсы транспортируются к месту непосредственного монтажа в тоннелях", - уточнил генеральный директор АО "Мосинжпроект" (генпроектировщик и генподрядчик строительства объектов московского метро) Юрий Кравцов.

Он пояснил, что данная технология внедряется в рамках перехода столичного метро на использование бесстыковых путей, снижающих уровень шума при передвижении поездов и упрощающих эксплуатацию рельсов благодаря уменьшению их износа. Одно из ее ключевых достоинств - автоматизация производства. "Заготовки грузятся на конвейер и проходят 12 этапов обработки, включая сверловку, обрезку, шлифовку, сварку, нормализацию стыков и ультразвуковой контроль. При этом, весь процесс осуществляется при минимальном участии оператора, которому необходимо лишь отслеживать корректность работы оборудования", - рассказал о принципе работы рельсосварочной станции Кравцов.

Новое рельсосварочное оборудование разработано ООО "Научно-производственное предприятие "Сварочные технологии" и изготовлено в Пскове. Электродепо "Солнцево" было открыто в 2018 году для обслуживания поездов Солнцевской линии метро. На его территории расположено 47 зданий и сооружений, включая отстойно-ремонтный корпус с камерой мойки составов. Здесь создано более 1,6 тыс. рабочих мест, заключили в пресс-службе.