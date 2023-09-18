DPA: глава Минфина ФРГ заразился коронавирусом

Все встречи Кристиана Линднера на ближайшие дни отменили

БЕРЛИН, 18 сентября. /ТАСС/. Министр финансов Германии Кристиан Линднер вслед за главой Минобороны ФРГ Борисом Писториусом заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в финансовом ведомстве.

По информации агентства, тест Линднера на наличие коронавируса оказался положительным. В связи с этим все встречи министра на ближайшие дни пришлось отменить. У главы Минфина наблюдаются легкие симптомы заболевания, он работает из дома.

Ранее газета Bild сообщила, что Писториус из-за коронавирусной инфекции не будет лично присутствовать на встрече контактной группы по военному содействию Украине, которая состоится 19 сентября на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ. Вместо него в мероприятии примут участие представители оборонного ведомства ФРГ.

В настоящее время ситуация с коронавирусом в Германии не вызывает опасений. Министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах и Институт Роберта Коха рекомендовали добровольное ношение защитных масок в определенных ситуациях. По словам министра, осенью можно снова ожидать большого числа случаев заражения, однако у населения страны имеется коллективный иммунитет.