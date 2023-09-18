В Москве на станции метро "Университет дружбы народов" начали монтировать мозаичное панно

Центральным элементом композиции станет солнце, рядом с которым изобразят фигуры представителей различных народов и культур

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Строители приступили к монтажу мозаичного панно в ходе архитектурной отделки в подземном вестибюле станции "Университет дружбы народов" будущей Троицкой линии Московского метрополитена. Об этом сообщил и.о. заммэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На станции "Университет дружбы народов" строящейся Троицкой линии метрополитена продолжается архитектурная отделка пассажирской зоны, в частности, в подземном вестибюле станции над эскалаторами начался монтаж мозаичного панно, посвященного дружбе представителей разных народов мира", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он отметил, что центральным элементом композиции станет солнце, символизирующее свет знаний и просвещения, рядом с которым изображены единой группой фигуры представителей различных народов и культур. "Панно площадью 40 кв. м изготовлено из тысяч элементов художественного стекла и смальты в мозаичной технике, его монтаж ведется на высоте 5-6 м, для чего в зоне работ были установлены специальные строительные леса", - пояснил Бочкарев.

Гендиректор АО "Мосинжпроект" (генпроектировщик и генподрядчик строительства новых линий и станций столичного метро) Юрий Кравцов уточнил, что изображение первоначально собрано авторами в мастерской и разделено на несколько разноформатных фрагментов, которые после доставки на стройплощадку монтируются на стену над эскалаторной группой с помощью специального клея для мозаики. Всего на эти виды работ уйдет около месяца. Авторство композиции принадлежит российским художникам и архитекторам, ранее выполнившим изображения рыб на станции Большого кольца подземки "Нагатинский Затон".

"На следующем этапе предусмотрена установка в примыкающем к вестибюлю подземном переходе второго панно за авторством того же коллектива площадью 130 кв. м, призванного развить тему дружбы народов - на нем будут запечатлены яркие силуэты крупнейших городов и столиц мира, символизирующие единство всех частей света", - добавил Кравцов.

По его словам, на станции почти завершены монолитные работы, заканчивается устройство воздуховодов, продолжается монтаж электрокабеля и трубопроводов, а наверху уже началось благоустройство - выполняется асфальтирование и мощение гранитной плиткой прилегающей территории. Общая строительная готовность станционного комплекса оценивается в 80%.