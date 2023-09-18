В Москве отреставрировали клад серебряных и медных монет времен Николая II

Как сообщили в столичном департаменте культурного наследия, клад передадут в Музей Москвы

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Старинные монеты обнаружили во время археологических исследований на Долгоруковской улице. Отреставрированный клад передадут в Музей Москвы, сообщили в пресс-службе столичного департамента культурного наследия (Мосгорнаследия).

"Столичные археологи отреставрировали 97 монет конца XIX - начала XX века. Из них 59 серебряные, а остальная часть - медные деньги. Клад был обнаружен во время археологических наблюдений на Долгоруковской улице", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что после извлечения из земли монеты очистили и сфотографировали, затем начался длительный процесс реставрации: медяки и серебряные рубли долгое время лежали в земле, подвергаясь агрессивному воздействию среды, и сильно окислились. При помощи химических составов специалисты расчистили поверхность монет, после этого их покрыли средствами, защищающими металл. Сейчас реставрация клада полностью завершена, в ближайшее время его передадут в Музей Москвы.

"Найденный на Долгоруковской улице клад монет представляет собой весьма внушительную сумму, равную зарплате квалифицированного столичного рабочего за месяц. Всего было обнаружено 97 монет. Из них 59 серебряные, а остальная часть - медные деньги. Общая сумма составила 35 рублей 50,5 копейки. Все монеты нуждались в бережной реставрации. Самой поздней из них являются 20 копеек 1915 года. В настоящее время клад находится на стадии передачи в Музей Москвы", - подтвердил и. о. руководителя Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Специалисты предполагают, что деньги были спрятаны в одной из квартир кирпичного дома, который стоял до 1960-х годов на Долгоруковской улице. Затем здание снесли, а монеты попали в землю. Клад находился в слое битого кирпича.

"Вероятно, деньги принадлежали горожанину, который жил на втором или третьем этаже дома. Он спрятал монеты в стене квартиры. Возможно, это была его финансовая подушка в период экономического кризиса. К концу 1915 года бумажные деньги обесценивались и люди старались сохранить любые металлические монеты. Москвичу удалось скопить значительную сумму для того времени. Например, в начале XX века хлеб стоил от 4 до 7 копеек, а литр молока - около 14 копеек. Сапоги можно было приобрести за пять рублей", - добавили в Мосгорнаследии.

Московские тайники

"Столичные археологи нередко находят нумизматические клады в центре Москвы. В 2021 году в Стремянном переулке было обнаружено 88 медных монет конца XV - начала XVI века. А в 2019 году в Костянском переулке нашли сразу два клада: 60 серебряных монет времен Николая II и 98 монет из белого металла времен Петра I", - уточнили в пресс-службе.

Также интересное открытие археологи совершили в 2017 году при благоустройстве улицы Пречистенки. Из земли извлекли костяную шахматную фигуру слона, а в ней находилось 10 серебряных монет времен Ивана Грозного (середина XVI века). В 2021-2022 годах при проведении археологических исследований на улицах Ильинке, Полянке, Тверской и в Старомонетном переулке удалось найти несколько десятков монет Петровской эпохи. В основном это были медные монеты мелких номиналов.

"Прятать небольшие капиталы на черный день москвичи предпочитали в кожаных кошелях или же в кубышках - небольших чернолощеных сосудах с узким горлом, которые можно было закопать в потаенном месте. Подобные хранилища археологи находили при раскопках в Зарядье, на улицах Ильинке и Ордынке, Манежной площади, в Вознесенском переулке", - объяснили в ведомстве.

Всего за последние 12 лет археологические коллекции города пополнили 90 тыс. находок. Каждый из старинных предметов отражает частичку истории столицы и рассказывает о жизни и традициях целых поколений москвичей. Любые археологические работы и исследования на территории города проводятся под контролем столичного департамента культурного наследия.