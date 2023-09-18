Почти 4 тыс. человек воспользовались новым прогулочным маршрутом на Москве-реке

Теплоходы следуют с интервалом в 30 минут в будние дни и 15 минут - в выходные

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Свыше 3,5 тыс. пассажиров воспользовались бесплатным водным маршрутом между Южным речным вокзалом и Печатниками в Москве за три дня. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Наш новый прогулочный маршрут "Южный речной вокзал - Печатники - Южный речной вокзал" уже завоевал сердца и популярность среди местных жителей. Как рассказал [и.о. заммэра столицы] Максим Ликсутов, более 3,5 тыс. пассажиров уже отправились в поездки по Москве-реке с момента запуска маршрута 16 сентября", - говорится в публикации.

Отмечается, что внесены некоторые изменения в расписание - с 14:00 до 22:00 в будние дни и с 10:00 до 22:00 в выходные. "Изменили и маршрут: суда будут ходить от Печатников до Южного речного вокзала и обратно. Теплоходы следуют с интервалом в 30 минут в будние дни и 15 минут - в выходные. Заметили, что особенно популярным местом стал причал "Печатники", поэтому рекомендуем начать свое увлекательное путешествие с Южного речного вокзала", - добавили в департаменте.