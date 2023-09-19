ВАИ Москвы в день 65-летия получила новую специальную технику

Кроме того, нескольких столичных военных автоинспекторов наградили государственными и ведомственными наградами

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. 100-я Военная автомобильная инспекция (ВАИ) города Москвы в день 65-летия со дня образования получила 16 новых единиц специальной техники. Об этом сообщили в Минобороны России.

"100-й (Сотой) Военной автомобильной инспекции (территориальной, город Москва) исполнилось 65 лет со дня ее образования. В торжественных мероприятиях, приуроченных юбилею, приняли участие руководящий состав Главного управления военной полиции Министерства обороны РФ, военнослужащие и ветераны военной автоинспекции, а также представители правоохранительных органов, выполняющих задачи по обеспечению безопасности дорожного движения. <...> В ходе церемонии ряд столичных военных автоинспекторов были награждены государственными и ведомственными наградами. Кроме того, сегодня парк 100 ВАИ пополнился 16 новыми образцами специальных транспортных средств", - сказали в военном ведомстве.

Заместитель начальника Главного управления военной полиции Министерства обороны РФ генерал-майор Виталий Кох отметил, что профессионализм и мастерство столичных военных автоинспекторов неоднократно отмечались руководством. "Высокий уровень подготовки 100 ВАИ подтверждался результатами ее деятельности во все времена", - отметил Кох.

Начальник Военной автомобильной инспекции Министерства обороны РФ полковник Александр Виноградов выразил уверенность, "что и в дальнейшем все задачи, поставленные перед 100-й Военной автомобильной инспекцией, будут решаться также успешно и с высоким качеством".

Завершилось мероприятие возложением цветов к памятнику военнослужащим военной полиции на территории Музейно-храмового комплекса Вооруженных сил (ВС) РФ в Подмосковье.

ВАИ Москвы

19 сентября 1958 году для усиления контроля за эксплуатацией автотранспорта и предупреждения ДТП директивами Главного штаба Сухопутных войск и штаба Московского военного округа в составе управления военного коменданта города Москвы была создана ВАИ гарнизона. В 2005 году столичная ВАИ была выведена из штата военной комендатуры города Москвы и к 1 марта 2006 года переименована в 100-ю Военную автомобильную инспекцию.

На военнослужащих 100-й ВАИ возложены задачи по контролю использования воинского транспорта, соблюдению водителями ВС РФ законодательства в области безопасности дорожного движения, обеспечение безопасности дорожного движения и ряд других функций.

Одной из важнейших задач, ежегодно стоящей перед 100-й ВАИ, является обеспечение безопасности дорожного движения в ходе подготовки и проведения Парада Победы на Красной площади 9 мая.