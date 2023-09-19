Лауреатов премии в области PR "Золотая стратегия" наградят на открытии форума "Вся Россия"

Всего на премию поступило более 70 заявок из разных регионов

СОЧИ, 19 сентября. /ТАСС/. Лауреатов национальной премии в области развития связей с общественностью "Золотая стратегия" наградят на церемонии открытия XXVII Форума современной журналистики "Вся Россия - 2023". Всего на премию поступило более 70 заявок из разных регионов страны, сообщил ТАСС председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.

"Всего три месяца назад мы решились все-таки объявить этот конкурс. И вот всего за три месяца мы получили больше 70 заявок из всех регионов страны. Вот шорт-лист отобрали 25 номинантов в 11 номинациях, победителей наградим на церемонии открытия нашего форума "Вся Россия - 2023", - рассказал он.

По словам Соловьева, главная задача премии - наградить тех, кто действительно помогает журналистам работать. "Стратегию такой работы действительно нужно тщательно выбирать. И вот, когда она становится золотой, мы за нее награждаем", - отметил он.

Премией наградят лучших специалистов по связям с общественностью, агентства, проекты, команды в восьми номинациях: "Развитие территорий", "Лучшая коммуникационная стратегия", "Продвижение бизнеса", "Общественно значимые проекты", "Корпоративные медиа", "Антикризисный PR", "Образовательные проекты", "Коллаборация года". Также будут вручены персональные премии - "Стратег года", "GR-специалист года" и "Первооткрыватель года".

Финалистов в каждой номинации определит экспертный совет, председателем которого выступил глава СЖР Владимир Соловьев. В него также вошли главный редактор еженедельного журнала "Профиль" Александр Белоновский, генеральный директор информационного агентства России ТАСС Андрей Кондрашов, декан факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова Елена Вартанова, главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев, ректор Академии медиаиндустрии Вячеслав Умановский, издатель газеты "Ведомости", генеральный директор "Бизнес Ньюс Медиа" Михаил Нелюбин и другие. Подать заявку на премию можно было до 1 сентября 2023 года. Придумать название премии помог искусственный интеллект, ранее рассказывал Соловьев.

XXVII Форум современной журналистики "Вся Россия - 2023" проходит в Сочи с 18 по 24 сентября. ТАСС - информационный партнер премии.