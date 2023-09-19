Мэра Грозного наградили медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени

Кроме Хас-Магомеда Кадырова, медаль получил и министр здравоохранения Чечни Сулейманов Лорсанов

ГРОЗНЫЙ, 19 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин наградил мэра Грозного Хас-Магомеда Кадырова и министра здравоохранения Чечни Сулейманова Лорсанова медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Мэр Грозного получил награду за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу, говорится в документе. Лорсанов отмечен за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

Хас-Магомед Кадыров в разные годы возглавлял управление МВД России по городу Грозному, занимал должности руководителя администрации главы Чечни и мэра города Аргуна. В 2021 году был утвержден в должности мэра Грозного. Лорсанов возглавил министерство здравоохранения в 2021 году.