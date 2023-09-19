18 сентября, 22:51
Арктика

В МЧС предупредили о рисках для судовождения в Беринговом и Охотском морях

Прогнозируется усиление ветра до 23 м/с и волнение моря с высотой волны до 6 м

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Прогнозируемое ухудшение погоды в акваториях Берингова и Охотского морей на текущей неделе повышает риски происшествий с судами. Соответствующий прогноз сделал Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС РФ.

"В связи с прогнозируемым усилением ветра до 23 м/с и сильным волнением моря с высотой волны до 6 м повышаются риски возникновения инцидентов с морскими судами в прибрежной зоне и акваториях Берингова и Охотского морей", - сообщили в институте.

В Приморье и Хабаровском крае есть вероятность формирования дождевых паводков из-за циклонов. Могут произойти подтопления низменных мест в населенных пунктах. Аналогичная ситуация может возникнуть в Амурской, Сахалинской областях и Еврейской автономной области. Там также не исключены подтопления дорог и населенных пунктов в низменностях.

"На текущей неделе, учитывая высокие классы пожарной опасности и неблагоприятную метеорологическую обстановку, прогнозируется риск возникновения единичных очагов возгораний в Республике Коми, в центральных и южных районах Красноярского, в отдельных районах Забайкальского и Ставропольского краев, а также в Иркутской, Томской, Новосибирской, Саратовской, Самарской, Астраханской, Волгоградской, Ростовской и Воронежской областях", - уточняется в прогнозе института. 

Теги:
РоссияКамчатский край
© Информационное агентство ТАСС
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