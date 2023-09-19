Онищенко заявил, что ситуация с возбудителем холеры в России под контролем

Заместитель президента Российской академии образования отметил, что инфекция распространения в Москве иметь не будет

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Завоз холеры в Россию возможен, в стране ведется мониторинг за возбудителем заболевания. Об этом ТАСС сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Завоз возможен <…>. Но распространения в Москве она (холера - прим. ТАСС) иметь не будет, потому что даже самые социально-сниженные группы будут выявлены и купированы", - сказал он.

Онищенко также добавил, что на территории России каждый год следят за возбудителем холеры.

"Начиная примерно с третьей декады мая, в зависимости от температуры воздуха, температуры воды в водоемах, мы ведем мониторинг за циркуляцией холерного вибриона в открытых водоемах. В каждом регионе определены контрольные точки - это, как правило, те места, где есть пляжи, сброс сточных вод в открытые водоемы. <…> И мы ведем с определенной кратностью этот мониторинг с тем, чтобы выявить вибрионы во внешней среде и своевременно реагировать, принять меры", - заметил он.

Начиная с весны 2022 года в Африке южнее Сахары постоянно происходят вспышки холеры. Наибольшее число заболевших - более 60 тыс. - выявлены за это время в Малави. Большинство очагов заболевания в 2023 году зафиксированы в 14 африканских странах.

Холера - опасное инфекционное заболевание. Его возбудитель - холерный вибрион (Vibrio cholerae). Болезнь имеет водный, пищевой и контактно-бытовой пути передачи. Основные симптомы холеры - это диарея, рвота, жажда, головная боль, мышечные судороги.