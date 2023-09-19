19 сентября, 01:06

В Норильске планируют завершить установку теплых остановок в 2024 году

По словам советника главы города Алексея Яковлева, такие павильоны будут расположены там, где пассажиропоток превышает 100 человек в сутки

КРАСНОЯРСК, 19 сентября. /ТАСС/. Программу обустройства теплыми павильонами остановок с высоким пассажиропотоком в Норильске планируют завершить в 2024 году. Об этом сообщил ТАСС советник главы города Норильска Алексей Яковлев.

"Запланированы 23 павильона в 2023 году, 17 - в 2024 году. У нас будет 105 таких павильонов, в последующем они будут устанавливаться по мере необходимости и при наличии технической возможности, на основании обращений граждан и количества пассажиропотока", - сообщил Яковлев, отметив, что в настоящее время в городе установлено 65 отапливаемых остановочных павильонов.

Ранее сообщалось, что программа установки теплых остановок в заполярном городе, где зимой погода может опускаться ниже минус 50 градусов, начала действовать в 2019 году. Тогда было установлено три первых отапливаемых автопавильона.

В то же время Яковлев не исключил, что подрядная организация может выполнить работы с опережением графика. По его словам, теплыми станут остановки, где пассажиропоток превышает 100 человек в сутки.

Норильск - один из самых северных городов мира. В нем проживают более 180 тыс. человек. 

Теги:
РоссияКрасноярский край
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