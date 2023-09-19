Проект района для ученых "Смартсити" под Новосибирском подготовят до конца года

Как сообщил руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства области Сергей Нешумов, район будет занимать 803 га и затронет территорию новосибирского Академгородка и наукограда Кольцово

НОВОСИБИРСК, 19 сентября. /ТАСС/. Новосибирские власти планируют подготовить проект планировки района научной и инновационной деятельности "Смартсити" в Новосибирской области до конца года. Этим занимается Агентство развития жилищного строительства региона, сообщил ТАСС руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства области Сергей Нешумов.

"АО "Агентство жилищного строительства Новосибирской области" занимается разработкой проекта планировки и проектов межевания территории комплексного развития. Одновременно ведется сбор информации о технических условиях и возможных точках подключения к сетям инженерно-технического обеспечения объектов, планируемых к строительству на данной территории. <…> Планируется, что подготовка проекта планировки и проектов межевания территории с определением технико-экономических параметров застройки завершится до конца 2023 года", - сообщил Нешумов.

Инновационный научный район "Смартсити" будет занимать 803 га, проект затронет территорию новосибирского Академгородка и наукограда Кольцово, где находится ГНЦ "Вектор" и где в ближайшие годы будет построена установка класса мегасайенс - центр коллективного пользования СКИФ.

Территория "Смартсити" предположительно будет включать региональный инновационный научно-технологический центр и внедренческую зону с научно-производственной, инжиниринговой инфраструктурой инновационных компаний, в том числе индустриальным парком и технопарком; служебный кампус; IT-городок и другие зоны.

Ранее инвестиции в создание "Смартсити" оценивались в 50 млрд рублей. Сообщалось, что завершить строительство района планируется к 2027 году. Министр строительства Алексей Колмаков сообщал ТАСС, что при реализации данного проекта комплексного развития территории будут построены до 1,5 млн кв. м жилья помимо научных и производственных площадей.