В Москве ожидаются облачная погода с прояснениями и до 21 градуса тепла

Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь и до плюс 21 градуса ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от 19 до 21 градуса тепла. В ночь на среду температура воздуха может опуститься до плюс 10 градусов.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах от плюс 17 до плюс 22 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до плюс 7 градусов.

Ветер юго-восточный, южный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.