Водолазы МЧС РФ в Ливии обследуют порт пострадавшего от наводнения Дерна

Российские и ливийские спасатели занимаются поиском погибших и поднятием смытых потоком воды автомобилей

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Водолазы МЧС России начали обследование порта в пострадавшем в результате наводнения городе Дерна, работы направлены на поиск погибших и поднятие автомобилей, смытых потоком воды. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Специалисты МЧС России приступили к обследованию порта, водолазные расчеты с помощью эхолотов осматривают дно моря. Работают предельно осторожно, глубина достигает 8 м, на дне горы мусора, обломки разрушенных конструкций, а также искореженный транспорт", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что силами водолазных расчетов МЧС России совместно с ливийскими спасателями проводятся работы, направленные на поиск погибших и поднятие автомобилей, которые были смыты потоком воды. "Первым этапом водолазы обследуют причальную стенку и воздушные карманы, образовавшиеся под пирсом. Плавсредства с гидролокаторами кругового и бокового обзора осматривают акваторию и отмечают точки, где находятся различные объекты, автомобили и тела погибших, после чего туда спускаются водолазы", - добавили в ведомстве.

Работы осложняются тем, что в пустотах и воздушных карманах находится большое количество бытового мусора, подчеркнули в пресс-службе МЧС России. В связи с этим, чтобы аккуратно и безопасно добраться до определенной цели, спасателям приходится сначала разгребать завалы камней, строительного и другого мусора. На суше береговую зону порта обходят пешие группы спасателей.

Спасатели МЧС России приступили к проведению поисковых и аварийно-спасательных работ в городе Дерна в Ливии 17 сентября. К этому времени там был развернут аэромобильный госпиталь "Центроспаса".