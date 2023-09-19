По прогнозу, дискомфорт до конца недели в регионах будет создавать только ветер, который усилится с 20 сентября

ТАСС , 19 сентября. На юге России начался бархатный сезон, по прогнозам синоптиков, он продлится до конца сентября, сообщила ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

"На юге России и Северном Кавказе началась пора бархатного сезона. Солнечная и сухая погода станет определяться антициклоном, который в первой половине недели активно усилится. Если в начале недели температура будет около климатической нормы, то к выходным она на 4-5 градусов ее превысит. Дискомфорт в отдельных регионах создаст только восточный и юго-восточный ветер, который усилится со среды", - сказала она.

Дневная температура в низовьях Волги и Дона к концу недели повысится до +22...+27 градусов, в Крыму и в Краснодарском крае - до +27...+32 градусов. В Ростове-на-Дону всю неделю ожидается +23...+25 градусов с восточным ветром до 10-12 м/ с. Такие же порывы ветра будут и в Новороссийске, воздух там прогреется до +25...+27 градусов.

В Махачкале - до +21...+23 градусов, ветер 10-12 м/с, 20 сентября - с порывами до 16 м/с. В Ставрополе восточный ветер будет достигать 12-14 м/с, в среду - до 16 м/с, температура воздуха в городе составит +22...+24 градуса. Во Владикавказе - до +18...+20 градусов.

"Северо-восточный ветер будет активно сгонять верхний, прогретый солнцем слой морской воды в Азовском море. Температура воды в Ейске - до +16 градусов. Температура воды в Ялте - до +22 градусов, в Евпатории, Феодосии, Алуште - до +23 градусов. В Анапе - до +24 градуса, в Геленджике и Туапсе - до +25 градусов, в Сочи - до +26 градусов", - уточнила собеседница агентства.

По прогнозам синоптиков, бархатный сезон продержится на юге России до конца сентября.