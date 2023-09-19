19 сентября, 05:32

В Москве модернизировали 10 газорегуляторных пунктов

Устаревшее оборудование заменили на современное и более экологичное

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Работы по модернизации 10 газорегуляторных пунктов провели в Москве с начала 2023 года. Устаревшее оборудование заменили на современное и более экологичное, об этом сообщается на сайте мэра столицы.

"Специалисты АО "Мосгаз" модернизировали 10 газорегуляторных пунктов (ГРП) в столице с начала года. Морально и физически устаревшее оборудование заменили на современное и более экологичное. <...> Каждый газорегуляторный пункт в ходе модернизации оснастили автоматизированной системой измерения и контроля технологических параметров. Все оборудование изготовили на собственном производстве компании", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все работы проводились без отключения потребителей от газоснабжения.

"Реконструкция газорегуляторных пунктов проводится в рамках программы повышения надежности газоснабжения Москвы. Если раньше станции соответствовали всем требованиям по поставке газа предприятиям и жителям столичных районов, то теперь в связи с развитием городской инфраструктуры появилась необходимость провести полную реконструкцию, сделать эти объекты более экологичными и надежными. Обновление ГРП позволяет обеспечить безопасность, комфорт на станциях, моментально реагировать на возникновение нештатной ситуации с помощью систем удаленного мониторинга", - привели в тексте слова генерального директора АО "Мосгаз" Гасана Гасангаджиева. 

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