На Ямале объявили штормовое предупреждение из-за ветра

По прогнозу, порывы ветра в регионе могут достигнуть 22 м/с

ТАСС, 19 сентября. Неблагоприятные погодные явления ожидаются на территории Ямало-Ненецкого автономного округа 19 сентября, синоптики объявили штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе администрации Нового Уренгоя со ссылкой на центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ЯНАО.

"Штормовое предупреждение. 19 сентября 2023 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер северо-западный с переходом на юго-западный 8-13 м/с, днем в Надымском, Пуровском и Тазовском районах порывы 15-18 м/с, в Ямальском и по северо-западу Тазовского районов порывы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО добавили, что порывы ветра могут достигнуть 22 м/с. В связи с этим возможно ограничение в работе судов, следующих по межмуниципальным маршрутам, в том числе на паромной переправе, вплоть до полного прекращения движения.

По данным регионального гидрометцентра, температура воздуха ночью опустится до +1 градуса, днем температура поднимется до +13 градусов. В округе установилась облачная с прояснениями погода, местами дождь.