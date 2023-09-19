В Японии сообщили, что более 23% жителей после COVID-19 страдают от остаточных последствий

По данным исследования экспертов Минздрава страны, этот показатель среди взрослых превышает в два-четыре раза значение, отмеченное у детей

ТОКИО, 19 сентября. /ТАСС/. Более 23% взрослых жителей Японии после того, как они перенесли COVID-19, страдают от различных остаточных последствий, это в два-четыре раза больше, чем отмечено у детей. Такие данные привела газета Asahi со ссылкой на исследование экспертов министерства здравоохранения, труда и благосостояния страны.

На основе анкетирования почти 54 тыс. человек специалисты этого ведомства установили, что после преодоления последствий заражения коронавирусом остаточные явления в разной степени отмечены у 23,4% взрослых и всего у 6,3% детей. Они включают в себя постоянное чувство усталости, быстрое утомление, боли в суставах, прерывистое дыхание, ослабление обоняния, вкусовых ощущений и т. д.

В Японии за все время пандемии коронавирусом заразились более 33,8 млн человек. Из них почти 74,7 тыс. умерли. В мае в стране были отменены все ограничения, связанные с пандемией. Сейчас в больницах в связи с заражением коронавирусом находятся более 21,2 тыс. жителей Японии, почти 390 из них - в тяжелом состоянии.