Число радиологических тестов сахалинской рыбы выросло в 1,5 раза

Приморское межрегиональное управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщило, что показатели в норме

ВЛАДИВОСТОК, 19 сентября. /ТАСС/. Число исследований рыбопродукции, добытой на Сахалине, выросло почти в 1,5 раза в рамках усиленного радиологического контроля после сброса слаборадиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1", превышения нормативов не выявили, сообщило Приморское межрегиональное управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

"Исследования проводятся специалистами филиалов Приморской МВЛ [межобластной ветеринарной лаборатории], расположенных в Приморском крае и Сахалинской области. В частности, в Приморье проведены исследования 90 проб рыбной продукции - крабов, минтая, иваси, горбуши, морского гребешка и других видов продукции. Специалистами Сахалинского филиала исследовано 22 пробы рыбной продукции - охлажденной спизулы и варено-мороженого филе спизулы, кеты, горбуши, икры, тунца, креветок, молок и другой продукции. Неделей ранее специалистами Сахалинского филиала исследовано 15 проб продукции", - говорится в сообщении.

Всего с 11 по 15 сентября провели 338 исследований продукции общим весом 26,7 тыс. тонн, добытой в промысловых подзонах шести регионов Российской Федерации. Случаев превышения установленных нормативов по показателям радиоактивной чистоты не установлено.

"Среди регионов происхождения рыбы, морепродуктов и икры заказчики исследований в 34 случаях указали промысловые подзоны Сахалинской области, в 28 случаях - Приморского края, в 20 случаях - Камчатского края, в 18 случаях - Хабаровского края, в четырех случаях - Магаданской области и в одном случае - Мурманской области. В трех случаях регионы происхождения продукции не указаны", - говорится в сообщении.

Исследования рыбной продукции проводятся на основные радиологические показатели, свидетельствующие о ее безопасности, - удельная активность йода-131, удельная активность стронция-90, удельная активность цезия-134, удельная активность цезия-137. Их нормативы определяются требованиями технических регламентов, принятых в Российской Федерации, и требованиями нормативных документов стран - импортеров рыбной продукции.

Компания Tokyo Electric Power 24 августа начала сброс в океан первой партии воды, которая, как заявляют в Токио, прошла очистку, была дополнительно разбавлена морской водой и в целом очищена от радиоактивных веществ, но в небольших объемах, значительно ниже установленных норм, еще содержит тритий (радиоактивный изотоп водорода). В баках на территории АЭС "Фукусима-1" скопилось более 1,34 млн тонн воды, которая использовалась для охлаждения реакторов, поврежденных в результате цунами в марте 2011 года.